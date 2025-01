Heim Bad Salzdetfurth

Späte Aufarbeitung: Ehemalige Verschickungskinder kehren zurück

Millionen Kinder wurden in der Nachkriegszeit zu Erholungskuren verschickt. Viele von ihnen erlebten dort eine traumatische Zeit. Eine Gruppe ehemaliger Verschickungskinder stellte sich ihrer Vergangenheit in dem ehemaligen Heim in Bad Salzdetfurth.