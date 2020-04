Könnte die Krise der Anstoß sein, für eine Wende, hin zu einer besseren Welt? Schon jetzt oder vielleicht in Zukunft wenn die aktuelle Krise vorbei ist?

Pro: Heinz Bude, Professor für Soziologie an der Uni Kassel

"Wir sind in einer Zeitenwende. Die USA, Großbritannien bieten derzeit ein schwieriges Bild ab: Genau jene Länder, in den vor etwa 40 Jahren eine Periode begonnen hat, die man Neoliberalismus nennt. Für diese Periode war die Idee entscheidend, dass eine gute Gesellschaft eine Gesellschaft starker Einzelner ist. Das geht jetzt gerade zu Ende. Es wird eine andere Zukunft geben, in Europa zumindest, und vielleicht könnte sie wirklich eine bessere sein."

Abonnieren Sie unseren Coronavirus-Newsletter! (Deutschlandradio)

Contra: Milo Rau, Regisseur und Autor

"Vielleicht gibt es eine bessere Welt für den Westen: Doch für den globalen Süden? In den letzten drei Monaten wurden 300 Milliarden aus dem globalen Süden abgezogen, dort gibt es viel wenige Geld als vor Corona. Gleichzeitig gibt es einen Hang einiger Staaten zu totalitären Strukturen - wie etwa in Ungarn. Das Problem besteht darin, dass sich die Solidarität vor allem auf die Nationalstaaten zurück zieht."

Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Der Deutschlandfunk macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.

Alle Beiträge zum Thema Coronavirus (imago / Science Photo Library)