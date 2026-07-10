Verantwortlich ist nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes eine sogenannte Hitzeglocke, deren Schwerpunkt über Westeuropa liegt. Betroffen ist zunächst der Südwesten mit Temperaturen über 30 Grad. Im Laufe des Wochenendes breitet sich die Hitze dann auch auf die anderen Landesteile aus. Neue Rekordtemperaturen werden aber nicht erwartet.
Auch die Waldbrandgefahr steigt. In vielen Gebieten herrscht die zweithöchste Warnstufe 4, in einzelnen Regionen im Südwesten ab morgen Warnstufe 5. Der Stadtrand von Berlin wird für Sonntag ebenfalls als Hochrisikogebiet eingestuft.
Diese Nachricht wurde am 10.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.