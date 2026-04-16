Wetter
Heiter bis wolkig, gebietsweise Schauer oder Gewitter

Das Wetter: Mix aus Sonne und Wolken, von der Nordsee bis zum Mittelgebirge sowie im Südosten vereinzelte Schauer oder Gewitter. 17 bis 23 Grad. Am morgigen Freitag heiter, im Nordwesten zeitweise wolkig, gebietsweise Schauer. 13 bis 24 Grad.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die weiteren Aussichten:
    Am Samstag im Süden und Osten teils sonnig, teils locker bewölkt. Im Nordwesten zunehmend bewölkt und bis zum Abend im Nordwesten und Westen einsetzende Schauer, vereinzelt auch kurze Gewitter. 17 bis 24 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 16.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.