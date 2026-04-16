Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag im Süden und Osten teils sonnig, teils locker bewölkt. Im Nordwesten zunehmend bewölkt und bis zum Abend im Nordwesten und Westen einsetzende Schauer, vereinzelt auch kurze Gewitter. 17 bis 24 Grad.

Diese Nachricht wurde am 16.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.