Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag in der Westhälfte zunehmend wolkig bis stark bewölkt und aufziehende Niederschläge, teils Schnee, teils Regen mit örtlicher Glatteisbildung. In der Osthälfte noch meist trocken. -2 bis +4 Grad.

Diese Nachricht wurde am 21.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.