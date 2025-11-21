Wetter
Heiter bis wolkig, örtlich Schneefall

Das Wetter: Heiter bis wolkig, an den Küsten Schauer. Im Süden stark bewölkt, im Südwesten örtlich Schneefall. Temperaturen -3 bis 5 Grad. Am morgigen Samstag nach teils zäher Nebelauflösung verbreitet heiter. -2 bis +5 Grad.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die weiteren Aussichten:
    Am Sonntag in der Westhälfte zunehmend wolkig bis stark bewölkt und aufziehende Niederschläge, teils Schnee, teils Regen mit örtlicher Glatteisbildung. In der Osthälfte noch meist trocken. -2 bis +4 Grad.
