Die Vorhersage:
Heiter oder sonnig. Im Süden zunehmende Auflockerungen. Höchstwerte 9 bis 20 Grad. Morgen im Nordosten zunächst bewölkt, sonst viel Sonne. Temperaturen im Norden und Nordosten 10 bis 14, sonst 15 bis 20, im Südwesten bis 23 Grad.
Heiter oder sonnig. Im Süden zunehmende Auflockerungen. Höchstwerte 9 bis 20 Grad. Morgen im Nordosten zunächst bewölkt, sonst viel Sonne. Temperaturen im Norden und Nordosten 10 bis 14, sonst 15 bis 20, im Südwesten bis 23 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Mittwoch von Nordwesten Aufzug von Wolkenfeldern, im Osten und Süden heiter oder sonnig. 10 bis 19, im Westen und Südwesten 20 bis 24 Grad.
Am Mittwoch von Nordwesten Aufzug von Wolkenfeldern, im Osten und Süden heiter oder sonnig. 10 bis 19, im Westen und Südwesten 20 bis 24 Grad.
Diese Nachricht wurde am 06.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.