Wetter
Heiter oder sonnig, 9 bis 20 Grad

Der Wetterbericht, die Lage: Hinter einem nach Südfinnland abziehenden Sturmtief strömt Meeresluft polaren Ursprungs in große Teile Deutschlands. In den nächsten Tagen setzt sich Hochdruckeinfluss durch.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Heiter oder sonnig. Im Süden zunehmende Auflockerungen. Höchstwerte 9 bis 20 Grad. Morgen im Nordosten zunächst bewölkt, sonst viel Sonne. Temperaturen im Norden und Nordosten 10 bis 14, sonst 15 bis 20, im Südwesten bis 23 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Mittwoch von Nordwesten Aufzug von Wolkenfeldern, im Osten und Süden heiter oder sonnig. 10 bis 19, im Westen und Südwesten 20 bis 24 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 06.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.