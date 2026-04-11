Die Vorhersage:
Nachts aufgelockert bewölkt, teils auch klar, örtlich Nebel. Tiefstwerte plus 6 bis minus 3 Grad. Am Tag heiter oder sonnig. Im Verlauf von Nordwesten und Westen her zunehmend bewölkt. Gegen Abend ganz im Westen kräftiger Regen. Temperaturen im Nordosten 9 bis 15, sonst 16 bis 20 und im Südwesten bis 24 Grad.
Nachts aufgelockert bewölkt, teils auch klar, örtlich Nebel. Tiefstwerte plus 6 bis minus 3 Grad. Am Tag heiter oder sonnig. Im Verlauf von Nordwesten und Westen her zunehmend bewölkt. Gegen Abend ganz im Westen kräftiger Regen. Temperaturen im Nordosten 9 bis 15, sonst 16 bis 20 und im Südwesten bis 24 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Sonntag wechselnd bis stark bewölkt und gebietsweise etwas Regen. Im Norden Wolkenauflockerungen und längere trockene Abschnitte. 10 bis 17 Grad.
Am Sonntag wechselnd bis stark bewölkt und gebietsweise etwas Regen. Im Norden Wolkenauflockerungen und längere trockene Abschnitte. 10 bis 17 Grad.
Diese Nachricht wurde am 11.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.