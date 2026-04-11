Wetter
Heiter oder sonnig, ganz im Westen am Abend Regen

Der Wetterbericht, die Lage: Deutschland befindet sich unter dem Einfluss maritimer Polarluft. Am Abend erreicht ein neuer Tiefausläufer den Westen.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Nachts aufgelockert bewölkt, teils auch klar, örtlich Nebel. Tiefstwerte plus 6 bis minus 3 Grad. Am Tag heiter oder sonnig. Im Verlauf von Nordwesten und Westen her zunehmend bewölkt. Gegen Abend ganz im Westen kräftiger Regen. Temperaturen im Nordosten 9 bis 15, sonst 16 bis 20 und im Südwesten bis 24 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Sonntag wechselnd bis stark bewölkt und gebietsweise etwas Regen. Im Norden Wolkenauflockerungen und längere trockene Abschnitte. 10 bis 17 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 11.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.