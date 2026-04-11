Die Vorhersage:
Heiter oder sonnig. Im Tagesverlauf von Nordwesten und Westen her zunehmend bewölkt. Gegen Abend ganz im Westen kräftiger Regen. Höchstwerte im Nordosten 9 bis 15, sonst 16 bis 20 und im Südwesten bis 24 Grad. Morgen wechselnd bis stark bewölkt und gebietsweise etwas Regen. Im Norden Wolkenauflockerungen und längere trockene Abschnitte. Temperaturen 10 bis 17 Grad.
Heiter oder sonnig. Im Tagesverlauf von Nordwesten und Westen her zunehmend bewölkt. Gegen Abend ganz im Westen kräftiger Regen. Höchstwerte im Nordosten 9 bis 15, sonst 16 bis 20 und im Südwesten bis 24 Grad. Morgen wechselnd bis stark bewölkt und gebietsweise etwas Regen. Im Norden Wolkenauflockerungen und längere trockene Abschnitte. Temperaturen 10 bis 17 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Montag im Westen und Süden bedeckt und gebietsweise Regen. Sonst aufgelockert bewölkt und trocken. 10 bis 20 Grad.
Am Montag im Westen und Süden bedeckt und gebietsweise Regen. Sonst aufgelockert bewölkt und trocken. 10 bis 20 Grad.
Diese Nachricht wurde am 11.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.