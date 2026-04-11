Wetter
Heiter oder sonnig, ganz im Westen am Abend Regen

Der Wetterbericht, die Lage: Deutschland befindet sich unter dem Einfluss maritimer Polarluft. Am Abend erreicht ein neuer Tiefausläufer den Westen.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Heiter oder sonnig. Im Tagesverlauf von Nordwesten und Westen her zunehmend bewölkt. Gegen Abend ganz im Westen kräftiger Regen. Höchstwerte im Nordosten 9 bis 15, sonst 16 bis 20 und im Südwesten bis 24 Grad. Morgen wechselnd bis stark bewölkt und gebietsweise etwas Regen. Im Norden Wolkenauflockerungen und längere trockene Abschnitte. Temperaturen 10 bis 17 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Montag im Westen und Süden bedeckt und gebietsweise Regen. Sonst aufgelockert bewölkt und trocken. 10 bis 20 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 11.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.