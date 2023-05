Heiter bis wolkig (Daniel Reinhardt / dpa)

Die Vorhersage:

Im Norden und Westen heiter, im Osten und Süden wechselnd, südlich der Donau dicht bewölkt. Höchstwerte von 12 Grad an der Nordsee bis 21 Grad am Rhein. Morgen zeitweise Durchzug dichterer Wolkenfelder, dazwischen sonnige Abschnitte. Temperaturen 17 bis 23, an den Küsten um 14 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag verbreitet leicht bewölkt oder sonnig bei 20 bis 28 Grad.

Diese Nachricht wurde am 19.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.