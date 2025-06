Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag meist sonnig und trocken. Höchstwerte zwischen 25 Grad im Osten und 33 Grad entlang des Rheins. An der See etwas kühler.

Diese Nachricht wurde am 19.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.