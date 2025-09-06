Wetter
Heiter und sonnig. 20 bis 25 Grad

Das Wetter: Nach Nebelauflösung heiter oder sonnig bei 20 bis 25 Grad. Im Osten wolkig. Am morgigen Sonntag abgesehen von Schleierwolken sonnig. Temperaturen 23 bis 29 Grad.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die weiteren Aussichten:
    Am Montag von Westen her bis zur Mitte wechselnd bis stark bewölkt und gebietsweise schauerartiger Regen, lokal teils kräftige Gewitter mit Starkregen. In der Osthälfte oft noch heiter und trocken. 23 bis 27 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 06.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.