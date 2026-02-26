Wetter
Heiter und ungewöhnlich mild

Der Wetterbericht, die Lage: Am Rand eines Hochs über dem östlichen Mitteleuropa gelangen ungewöhnlich milde Luftmassen subtropischer Herkunft nach Deutschland.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Nachts meist gering bewölkt oder klar, gebietsweise neblig. Tiefstwerte plus 10 bis minus 2 Grad. Am Tag nach mitunter zäher Nebelauflösung heiter. Temperaturen von 10 Grad an den Küsten bis 21 Grad im Südwesten.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Freitag im Norden stark bewölkt, örtlich Schauer. In der Südwesthälfte heiter, ganz im Süden sonnig. 13 bis 22 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 26.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.