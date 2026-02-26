Die Vorhersage:
Nachts meist gering bewölkt oder klar, gebietsweise neblig. Tiefstwerte plus 10 bis minus 2 Grad. Am Tag nach mitunter zäher Nebelauflösung heiter. Temperaturen von 10 Grad an den Küsten bis 21 Grad im Südwesten.
Die weiteren Aussichten:
Am Freitag im Norden stark bewölkt, örtlich Schauer. In der Südwesthälfte heiter, ganz im Süden sonnig. 13 bis 22 Grad.
Diese Nachricht wurde am 26.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.