Die Vorhersage:
Nach mitunter zäher Nebelauflösung heiter. Höchstwerte von 10 Grad an den Küsten bis 21 Grad im Südwesten. Morgen im Nordwesten stark bewölkt, örtlich Schauer. In der Südwesthälfte heiter, ganz im Süden sonnig. Temperaturen 13 bis 22 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Samstag im Nordwesten bewölkt, gebietsweise etwas Regen. Im Osten und Südosten teils heiter. 7 bis 18 Grad.
Diese Nachricht wurde am 26.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.