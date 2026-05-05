Referentenentwurf

Ab dem Jahr 2029 greift zudem eine stufenweise Quote für klimafreundliche Brennstoffe wie Biomethan oder Wasserstoff. Diese soll bis zum Jahr 2040 auf 60 Prozent steigen.
Der Umweltverband Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland sprach von einer klimapolitischen Bankrotterklärung. Grünen-Chef Banaszak sagte, die Pläne gefährdeten die Klimaziele und machten Wohnen teurer.
Die Koalition aus Union und SPD verweist auf Entlastungen von rund fünf Milliarden Euro pro Jahr für die Bürger.
Diese Nachricht wurde am 05.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.