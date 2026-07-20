Außenministerin im Kreml

Nordkoreas Außenministerin Choe Son-hui bei Wladimir Putin im Kreml (Pool Sputnik / Alexander Shcherbak)

Dabei sprach Putin seine Dankbarkeit für die Unterstützung beim Krieg gegen die Ukraine aus. Wörtlich sprach der russische Präsident von der "militärischen Sonderoperation", wie die Nachrichtenagentur AFP schreibt. Man werde niemals die Heldentaten der nordkoreanischen Soldaten vergessen, betonte Putin. Diese würden genauso geehrt wie die eigenen Landsleute. Pjöngjang ist ein enger Verbündeter Moskaus und hatte zur Unterstützung unter anderem tausende Soldaten entsandt. Vor allem bei westlichen Staaten und Verbündeten der Ukraine sorgte dies für Kritik.

In der Nacht auf Sonntag führte das russische Militär einen der bisher größten Angriffe auf Kiew aus. Auch aus anderen ukrainischen Regionen wurde russischer Beschuss gemeldet. Die Ukraine reagierte nach Angaben von Präsident Selenskyj mit Drohnenangriffen auf Ölanlagen in der russischen Region Stawropol. Auch Tanker im Schwarzen Meer seien getroffen worden.

Diese Nachricht wurde am 20.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.