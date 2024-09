Geflüchtete aus der Region Darfur in einem Flüchtlingscamp. (Imago / David Allignon)

Die Lage in dem überfüllten Flüchtlingslager Samsam in der Region Nord-Darfur verschlechtere sich täglich, heißt es in einer Mitteilung. Jedes zehnte Kind unter fünf Jahren sei akut unterernährt und in einem lebensgefährlichen Zustand. Das Flüchtlingslager mit geschätzt bis zu 500.000 Bewohnern liegt unweit der umkämpften Stadt El Fascher, der Hauptstadt von Nord-Darfur.

Im Sudan kämpfen seit April 2023 die Armee und die RSF-Miliz um die Vorherrschaft im Land. Seitdem wurden zehntausende Menschen getötet, mehr als zehn Millionen Menschen sind auf der Flucht.

