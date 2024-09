Geflüchtete aus der Region Darfur in einem Flüchtlingscamp. (Imago / David Allignon)

Die Lage in dem überfüllten Flüchtlingslager Samsam in der Region Nord-Darfur verschlechtere sich täglich, heißt es in einer Mitteilung. Das Flüchtlingslager mit geschätzt bis zu 500.000 Bewohnern liegt unweit der umkämpften Stadt El Fascher, der Hauptstadt von Nord-Darfur. Im Sudan kämpfen seit April 2023 die Armee und die RSF-Miliz um die Vorherrschaft im Land. Seitdem wurden zehntausende Menschen getötet, mehr als zehn Millionen Menschen sind auf der Flucht.

Diese Nachricht wurde am 14.09.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.