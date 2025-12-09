Messerangriff im Januar

Helfer von Aschaffenburg muss Deutschland nun doch verlassen. (Daniel Karmann/dpa)

Grund sei unter anderem, dass der Asylbewerber trotz einer Arbeitserlaubnis eine genehmigte Beschäftigung nicht angetreten habe, teilte die Regierung von Unterfranken in Würzburg mit. Außerdem sei er in der Zwischenzeit wegen diverser Straftaten mehrfach rechtskräftig verurteilt worden. Der Somalier bestritt gegenüber der Zeitung "Main-Echo", sich nicht um einen Job bemüht zu haben.

Der Mann hatte nach dem tödlichen Messerangriff eines Afghanen auf Kinder und Passanten in einem Park in Aschaffenburg den Täter verfolgt und zu seiner Festnahme beigetragen. Das Land Bayern verlieh ihm für seine Tapferkeit eine Medaille; außerdem erhielt der eigentlich ausreisepflichtige Mann eine Duldung.

