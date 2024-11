Ex-Kanzleramtschef

Helge Braun wechselt vom Bundestag zur Universität Lübeck. (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

"Prof. Dr. Helge Braun überzeugte durch vielfältige berufliche Erfahrung und einen wertschätzenden Blick auf die Universität von außen", hieß es in einer Mitteilung. Der ehemalige Kanzleramtschef hatte am 4. November mitgeteilt, nicht erneut für das Parlament zu kandidieren.

Nach einem Medizinstudium in Gießen und einer Tätigkeit als Arzt und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Universitätsklinikum Gießen wechselte Braun 2002 als hessischer Abgeordneter in den Bundestag. Aktuell ist der 52-Jährige Vorsitzender des Haushaltsausschusses. Von 2013 bis 2018 war Braun Kanzleramtschef bei Bundeskanzlerin Merkel. "Politik lebt von der Veränderung. Jetzt ist die Zeit dafür", hatte Braun erklärt.

"Die Universität zu Lübeck hat in den letzten Jahren in Forschung, Lehre und Transfer mit begrenzten Ressourcen beachtliche Erfolge erzielt. Eine weitere Steigerung der eingeworbenen und beachtlichen Drittmittel ist eine Herausforderung, aber meiner Meinung nach zielführend", sagte Braun nach der Wahl durch den Senat.

Diese Nachricht wurde am 06.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.