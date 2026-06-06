Wie die Gemeinde mitteilte, wurde Anfang des 19. Jahrhunderts, inspiriert von Norderney, Wangerooge, Föhr und englischen Küstenorten, die Idee einer modernen Badekultur für Helgoland entwickelt. Auf einer vorgelagerten Düne errichteten Bewohner, damals noch unter britischer Verwaltung, eine erste Anlage. Damit habe sich Helgoland offiziell Seebad nennen dürfen. 1962 folgte die staatliche Anerkennung als Nordseeheilbad. Mit ihrem milden Hochseeklima, ihrer Natur und Geschichte zieht die etwa 70 Kilometer vom Festland entfernte Insel jährlich rund 300.000 Gäste an.
Im Rahmen des heutigen Festprogramms will sich der Extremschwimmer André Wiersig der Herausforderung stellen, die Hauptinsel in etwa vier Stunden einmal zu umrunden. Helgoland ist die einzige Hochseeinsel Deutschlands.
Diese Nachricht wurde am 06.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.