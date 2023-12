Regenjahr 2023

Im Sommer fehlten zuletzt vielerorts Niederschläge in Deutschland. (imago-images / serienlicht )

Mit Blick auf den Wasserhaushalt sei 2023 ein gutes Jahr für Deutschland gewesen, sagte der Umweltexperte beim Helmholtz-Zentrum, Marx, der Deutschen Presse-Agentur. Aktuell seien die Böden bis zu einer Bodentiefe von 60 Zentimetern durchfeuchtet. In Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen seien die Böden sogar in einer Tiefe bis zu zwei Metern so nass wie statistisch nur alle zehn Jahre. In etlichen Regionen Ostdeutschlands seien die Stände aber noch nicht wieder auf Normalniveau.

Diese Nachricht wurde am 27.12.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.