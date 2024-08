Herbert Grönemeyer wird Ärmelsponsor beim Vfl Bochum. (Archivbild) (picture alliance / Jens Niering / Jens Niering)

Die Beschriftung ist eine Anlehnung an das Jubiläum des Albums "4630 Bochum" des Musikers. Es erschien 1984 und hat inzwischen doppelten Platin-Status erreicht. Grönemeyer sagte, es sei immer sein großer Traum gewesen, mal im VfL-Trikot im Ruhrstadion aufzulaufen. Ihm selbst sei das zwar nicht gelungen, aber er freue sich riesig, es immerhin aufs Trikot geschafft zu haben.

Trikot-Verkauf soll wohltätige Organisationen unterstützen

Der Marketinddirektor des Vereins, Jost, sagte, die Idee sei rund um Grönemeyers spektakuläre Jubiläums-Konzerte im Ruhrstadion entstanden. Man sei sehr stolz, mit Grönemeyer einen der bekanntesten Künstler Deutschlands als Pokalpartner gewonnen zu haben.

Mit dem Trikot will der Verein auch wohltätige Organisationen unterstützen. Pro Trikot sollen 10 Euro des Verkaufspreises der limitierten Trikots an die Tafeln in Bochum und Wattenscheid sowie an die "Suppenküche Bochum e.V." gehen. Zu sehen sein wird das Trikot erstmals bei der ersten Runde des DFB-Pokals am kommenden Sonntag. Der VfL Bochum trifft dann auf Zweitliga-Aufsteiger Jahn Regensburg.

Diese Nachricht wurde am 15.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.