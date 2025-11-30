Hasselfeldt-Nachfolge beim DRK

Als CDU-Politiker war Hermann Gröhe Bundesgesundheitsminister von 2013 bis 2018. (Archibvild) (picture alliance/ dpa/ Britta Pedersen)

Der im Frühjahr aus dem Bundestag ausgeschiedene CDU-Politiker wurde auf der Bundesversammlung des DRK einstimmig gewählt. Der 64-Jährige folgt auf die frühere CSU-Politikerin Hasselfeldt. Sie stand acht Jahre lang an der Spitze des DRK-Präsidiums und hatte auf eine Wiederwahl verzichtet. Hasselfeldt wurde zur Ehrenpräsidentin ernannt. Gröhe erklärte, Hunderttausende Menschen stünden im Namen des Deutschen Roten Kreuzes für Menschlichkeit vor Ort und in den Krisen weltweit ein. Zukünftig der Fürsprecher dieser Menschen sein zu dürfen, sei ihm eine große Ehre.

Diese Nachricht wurde am 30.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.