Nach Sturz des Assad-Regimes

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU).

Der CSU-Politiker sagte im Deutschlandfunk, es gebe viele Syrer, die einen Arbeitsplatz hätten und dringend gebraucht würden. Niemand komme auf die Idee, diese Menschen des Landes zu verweisen. Wenn es aber Syrer gebe, die in ihre Heimat zurückkehren wollten, dann sollte man ihnen dabei helfen - etwa mit einer finanziellen Unterstützung. Unions-Fraktionsvize Spahn hatte ein Startgeld von 1.000 Euro und einen freien Flug ins Gespräch gebracht.

In Deutschland wird seit dem Sturz des Assad-Regimes verstärkt über den Umgang mit syrischen Flüchtlingen diskutiert. AfD und BSW riefen die Syrer direkt zur Rückkehr auf. Politiker anderer Parteien, Hilfswerke und Menschenrechtler warnten dagegen vor übereilten Forderungen. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge setzte gestern vorerst alle Verfahren zu Asylanträgen von Syrern aus und verwies auf die unübersichtliche Lage in dem Land. Ähnliche Entscheidungen trafen die Behörden in Italien, Schweden, Norwegen, Dänemark und Großbritannien.

