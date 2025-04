Herrnhuter Brüdergemeine

Ein postkolonialer Blick auf die Missionsgeschichte

1732 begann die evangelische Freikriche Herrnhuter Brüdergemeine, ihren Glauben in die Welt zu tragen - zunächst nach Grönland und in die Karibik. In Herrnhut in der sächsischen Lausitz blickt man heute auch kritisch auf die Missionsgeschichte.