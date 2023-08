Gegen Herthas Torhüter Marius Gersbeck wurde Anklage erhoben. (Soeren Stache / dpa / Soeren Stache)

Dies teilte die Staatsanwaltschaft in Salzburg mit. Dem 28-Jährigen wird demnach vorgeworfen, einen Mann Mitte Juli am Rande des Hertha-Trainingslagers in Zell am See bei einem Streit mit Faustschlägen und Tritten verletzt zu haben. Das Opfer erlitt demnach unter anderem Knochenbrüche im Gesicht. Gersbeck droht eine Haftstrafe zwischen sechs Monaten und fünf Jahren. Die Hauptverhandlung ist für den 28. September anberaumt. Hertha hatte den Torwart nach dem Vorfall suspendiert.

