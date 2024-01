Förderprogramm verlängert

Kaum noch Kinder bekamen in der Coronazeit das Seepferdchen-Abzeichen - weil die Bäder zu waren. (dpa)

Die schwarz-rote Landesregierung verlängerte das entsprechende Förderprogramm. Man wolle damit dem besorgniserregenden Trend entgegenwirken, dass immer weniger Kinder Schwimmen könnten, sagte Kultusminister Lorz in Wiesbaden. Das Angebot richtet sich an Jungen und Mädchen zwischen 6 und 14 Jahren, die entweder gar nicht oder noch nicht so gut schwimmen können. Auch in anderen Bundesländern gab es zuletzt kostenlose Schwimmkurse für Kinder, die kein Seepferdchen oder kein Jugendschwimmabzeichen in Bronze haben. Die Problematik hatte sich auch wegen der zwischenzeitlichen Schließung von Schwimmbädern in der Corona-Pandemie verschärft.

