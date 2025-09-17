Der Bildungsminister von Hessen, Armin Schwarz (CDU) (picture alliance/dpa/Christian Lademann)

Bildungsminister Schwarz sagte der dpa, man setze weiter von der ersten Klasse an auf das Schreiben per Hand und auch das Entwickeln einer verbundenen Handschrift. Daran werde sich aus fachlicher und didaktischer Sicht nichts ändern, betonte der CDU-Politiker. Handschriftliches, flüssiges Schreiben unterstütze nachweislich ein tieferes Textverständnis, fördere die Merkfähigkeit und strukturiertes Denken. Handschrift sei sozusagen ein Werkzeug zur besseren Benutzung des Gedächtnisses.

43 Grundschulen in Bayern haben zum Schuljahresbeginn diese Woche einen anderen Weg eingeschlagen. Die Kinder lernen direkt, Druckbuchstaben zu schreiben und daraus eine eigene Handschrift zu entwickeln. Bildung ist in Deutschland Ländersache. Das Schreibenlernen wird teils sehr unterschiedlich geregelt. Die Schweiz zum Beispiel ist schon länger ganz von der verbundenen Schreibschrift abgewichen.

