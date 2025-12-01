Protest gegen neue AfD-Jugend
Hessen meldet 50 verletzte Polizeikräfte - Bündnis kritisiert Polizeigewalt

Bei den Protesten gegen die Gründung einer neuen AfD-Jugendorganisation in Gießen sind nach Angaben von Hessens Innenminister Poseck mehr als 50 Polizisten verletzt worden.

    Demonstraten und Polizisten stehen dicht nebeneinander in Gießen.
    Gegen die Gründung einer neuen AfD-Jugendorganisation in Gießen hatte es Proteste gegeben. (picture alliance/NurPhoto/Tonny Linke)
    Mehrere tausend Beamte aus dem gesamten Bundesgebiet waren am Samstag im Einsatz. Die Polizei hatte Straßenblockaden aufgelöst und setzte dabei Schlagstöcke, Pfefferspray und Wasserwerfer ein. Die meisten Versammlungen verliefen Polizeiangaben zufolge friedlich, rund 25.000 Menschen nahmen an den Protesten teil.
    Das Bündnis "Widersetzen" hatte der Polizei zuvor massive Gewaltanwendung vorgeworfen. Den Angaben zufolge wurde mehrere Demonstrierende verletzt, eine Zahl wurde nicht genannt.
