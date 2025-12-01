Protest gegen neue AfD-Jugend

Mehrere tausend Beamte aus dem gesamten Bundesgebiet waren am Samstag im Einsatz. Die Polizei hatte Straßenblockaden aufgelöst und setzte dabei Schlagstöcke, Pfefferspray und Wasserwerfer ein. Die meisten Versammlungen verliefen Polizeiangaben zufolge friedlich, rund 25.000 Menschen nahmen an den Protesten teil.
Das Bündnis "Widersetzen" hatte der Polizei zuvor massive Gewaltanwendung vorgeworfen. Den Angaben zufolge wurde mehrere Demonstrierende verletzt, eine Zahl wurde nicht genannt.
Diese Nachricht wurde am 01.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.