Boris Rhein (CDU). (dpa/Arne Dedert)

Je mehr man sich von Otto-Motor und Diesel verabschiede, desto größer werde sie, sagte der CDU-Politiker der "Welt am Sonntag" mit Blick auf die E-Autoindustrie. Man sollte daher den Verbrenner verbessern und nicht verbieten. Mit CO2-neutralen synthetischen Kraftstoffen habe der Verbrennungsmotor eine Zukunft. Ähnlich argumentieren immer wieder Vertreter der FDP. Rhein stellt sich mit den Äußerungen gegen seinen Grünen-Koalitionspartner in Hessen. Im Herbst sind in dem Bundesland Landtagswahlen.

In der EU dürfen von 2035 an mit Blick auf den Klimaschutz keine mit Diesel oder Benzin betankte Autos mehr neu zugelassen werden. Die Entscheidung führt nach heutigem Stand vor allem zur Verbreitung von E-Autos.

Diese Nachricht wurde am 29.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.