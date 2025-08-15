Das Finanzamt Kassel schickt Bürgern, deren Daten etwa zu Lohn, Rente und Versicherungen bereits vorliegen, eine vorausgefüllte Steuererklärung. Der Vorschlag muss dann nur noch geprüft werden. Wer einverstanden ist, braucht nichts weiter zu unternehmen. Finanzminister Lorz (CDU) erläuterte in Wiesbaden, mit dem Pilotprojekt sollten die Steuerpflichtigen entlastet und die Verwaltung effizienter werden.
Die Deutsche Steuer-Gewerkschaft begrüßte das Pilotprojekt als "wichtigen Schritt zu einer modernen, bürgerfreundlichen Steuerverwaltung".
Diese Nachricht wurde am 15.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.