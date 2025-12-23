Vorfall mit Auto in Gießen

Die Bushaltestelle, an der ein Mann mit einem Auto in Gießen in mehrere Menschen fuhr. (Christian Lademann/dpa)

Es gebe keine Hinweise auf eine politisch motivierte Straftat, sagte der hessische Innenminister Poseck bei einer Pressekonferenz mit Polizei und Staatsanwaltschaft. Über das Motiv könnten noch keine Angaben gemacht werden, da sich der Beschuldigte nach seiner Festnahme bislang nur unzusammenhängend geäußert habe. Gestern Nachmittag war ein 32-Jähriger aus Aserbaidschan stammender Autofahrer den Angaben zufolge auf die Gegenspur gewechselt und in ein parkendes Auto gefahren. Dieses schleuderte in eine Bushaltestelle und verletzte eine 64-Jährige schwer. Anschließend sei der Mann auf dem Gehweg weitergefahren und habe zwei Menschen leicht verletzt.

