Der Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) Heusgen kritisiert, dass bei der NATO seit 2019 vieles vorangehe, einiges aber schneller gehen könnte. (imago / Political-Moments )

Die Spekulationen über einen möglichen Friedensplan für die Ukraine hatten in jüngster Zeit zugenommen. Auch Bundeskanzler Scholz sprach sich zuletzt für intensivere diplomatische Bemühungen um ein Ende des russischen Angriffskriegs aus. Hierzu sagte Heusgen, dabei spiele auch die Innenpolitik im Umfeld der Landtagswahlen in Ostdeutschland eine Rolle. In diesem Zusammenhang komme es natürlich gut an, wenn man sage, man habe einen Friedensplan, so der langjährige Diplomat.

