Münchner Sicherheitskonferenz

Man habe keine russischen Regierungsvertreter akkreditiert, sagte Heusgen im Deutschlandfunk . Für solche Gespräche habe er überhaupt keine Anhaltspunkte außer den Aussagen Trumps. Der US-Präsident hatte behauptet, dass es in München erste Gespräche der USA mit Vertretern Russlands und der Ukraine geben soll. Der ukrainische Präsidentenberater Lytwyn sagte in Kiew, Gespräche mit der russischen Seite seien in München nicht vorgesehen.