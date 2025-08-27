USA
Heute Beratungen in Weißem Haus über Nachkriegsplan für Gaza

Die US-Regierung befasst sich heute in Washington mit einem Nachkriegsplan für den Gazastreifen.

    Blick auf die Vorderseite des Weißen Hauses mit der berühmten Rotunde. rechts und links Bäume. Der Himmel ist diesig.
    Das Weiße Haus in Washington. (IMAGO / ABACAPRESS / IMAGO / Guerin Charles / ABACA)
    Das teilte der US-Sondergesandte Witkoff mit. Er sagte dem Nachrichtensender "Fox News", Präsident Trump werde die Sitzung leiten. Details nannte Witkoff nicht.
    Trump hatte Anfang des Jahres vorgeschlagen, den Gazastreifen unter US-Kontrolle zu stellen, die Bewohner umzusiedeln und dort eine - Zitat - "Riviera des Nahen Ostens" zu errichten. Dies war vor allem bei arabischen und europäischen Staaten auf Ablehnung gestoßen, bei der israelischen Regierung hingegen auf Zustimmung.
    In der US-Hauptstadt kommt heute zudem der amerikanische Außenminister Rubio mit seinem israelischen Kollegen Saar zusammen.
    Diese Nachricht wurde am 27.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.