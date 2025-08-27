Das teilte der US-Sondergesandte Witkoff mit. Er sagte dem Nachrichtensender "Fox News", Präsident Trump werde die Sitzung leiten. Details nannte Witkoff nicht.
Trump hatte Anfang des Jahres vorgeschlagen, den Gazastreifen unter US-Kontrolle zu stellen, die Bewohner umzusiedeln und dort eine - Zitat - "Riviera des Nahen Ostens" zu errichten. Dies war vor allem bei arabischen und europäischen Staaten auf Ablehnung gestoßen, bei der israelischen Regierung hingegen auf Zustimmung.
In der US-Hauptstadt kommt heute zudem der amerikanische Außenminister Rubio mit seinem israelischen Kollegen Saar zusammen.
Diese Nachricht wurde am 27.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.