Das Ahrtal war bei der Flutkatastrophe 2021 besonders betroffen. (picture alliance / dpa / Thomas Frey)

Bundespräsident Steinmeier und der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Schnieder legen im Ahrtal einen Kranz nieder, zudem spricht Steinmeier am Nachmittag bei der Gedenkstunde im nordrhein-westfälischen Landtag. Am Abend wird Bundeskanzler Merz in Bad Neuenahr-Ahrweiler zur Gedenkfeier erwartet.

In der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 waren in den beiden Bundesländern nach starken Regenfällen mehrere Flüsse und Bäche über die Ufer getreten. Besonders betroffen waren das Ahrtal, mehrere Regionen in der Eifel, die Städte Hagen und Wuppertal sowie der Kreis Euskirchen und der Rhein-Sieg-Kreis. Bei Erftstadt flutete das Wasser eine Kiesgrube. Insgesamt kamen 184 Menschen ums Leben. Auch in Bayern, Baden-Württemberg und Sachsen gab es Tote.

Diese Nachricht wurde am 14.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.