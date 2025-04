Rekonstruierter Lagerzaun mit Krematorium im Nebel in der Gedenkstätte des ehemaligen KZ Buchenwald. (Imago / blickwinkel / S. Ziese)

Beim zentralen Gedenkakt in Weimar will neben Ministerpräsident Voigt auch der ehemalige Bundespräsident Wulff sprechen. Am Nachmittag soll es eine Kranzniederlegung in der Gedenkstätte geben. Auch Überlebende werden teilnehmen. Im Vorfeld des Gedenkens hatte es Streit um eine geplante Rede des deutsch-israelischen Philosophen Omri Boehm gegeben. Diese war nach Angaben der Gedenkstätte auf Druck Israels abgesagt worden.

Das KZ Buchenwald war 1937 von den Nazis errichtet worden. Etwa 56.000 Menschen wurden dort während der NS-Zeit getötet. Am 11. April 1945 wurde das Lager von der US-Armee befreit.

