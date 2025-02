Rassistischer Anschlag von Hanau

Gedenken an die Opfer des rassistischen Terroranschlags von Hanau. (picture alliance / dpa / Boris Roessler)

Auf der Veranstaltung werden Angehörige der Ermordeten, Bundespräsident Steinmeier und der hessische Ministerpräsident Rhein sprechen. Das Motto der Gedenkveranstaltung lautet: "Gemeinsam gedenken - für Zusammenhalt und Zukunft". Im Namen von Stadt, Land und Bund werden an den Grabstätten der Opfer in Deutschland, Bulgarien, Rumänien und in der Türkei Kranzniederlegungen organisiert.

Bundeskanzler Scholz sprach vorab von einer "schmerzhaften Lücke", die die Opfer von Hanau hinterließen. Der SPD-Politiker forderte, dem rassistischen Hass entgegenzutreten, der den Morden von Hanau zugrunde gelegen habe.

Am 19. Februar 2020 hatte ein Mann acht junge Männer und eine junge Frau aus rassistischen Beweggründen erschossen. Anschließend tötete er seine Mutter und sich selbst.

