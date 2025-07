Der Grenzkonflikt zwischen Kambodscha und Thailand im sogenannten Smaragd-Dreieck schwelt seit Jahren (AFP / STR)

Das bestätigte das thailändische Außenministerium. Demnach soll die Begegnung zwischen dem thailändischen Übergangs-Ministerpräsidenten Wechayachai und dem kambodschanischen Regierungschef Manet vom malaysischen Ministerpräsidenten Ibrahim moderiert werden. Wie US-Außenminister Rubio in Washington mitteilte, sind zudem amerikanische Vermittler an dem Treffen beteiligt.

In der Grenzregion war es am Wochenende erneut zu Kämpfen gekommen. Die Gefechte mit mehr als 30 Todesopfern hatten am Donnerstag begonnen. Zehntausende Menschen sind auf der Flucht. Hintergrund ist ein seit Jahrzehnten schwelender Grenzstreit.

Diese Nachricht wurde am 28.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.