Die weiteren Aussichten:
Am Sonntag verbreitet heiter, teils sonnig und trocken bei 10 bis 22 Grad.
Am Sonntag verbreitet heiter, teils sonnig und trocken bei 10 bis 22 Grad.
Diese Nachricht wurde am 25.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.
Das Wetter: In der Nacht im Norden und Nordosten zunehmend bewölkt, sonst kaum Wolken, teils klar, in der Mitte vereinzelt Nebel. Tiefstwerte +7 bis -2 Grad. Am Tag im Norden und Nordosten stark bewölkt, aber trocken. In den übrigen Gebieten meist sonnig. Im Norden 11 bis 17 Grad, sonst 18 bis 22, im Südwesten bis 24 Grad.