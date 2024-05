Wilhelmshaven

Zum Spatenstich wird unter anderem Bundeswirtschaftsminister Habeck erwartet. Das Kabel mit dem Namen "Neuconnect" soll das deutsche Stromnetz mit dem britischen auf der Isle of Grain an der Themse-Mündung verbinden. Es wird die erste direkte Stromverbindung zwischen Deutschland und Großbritannien. Vor allem überschüssiger Windstrom, der in der deutschen Nordsee produziert wird, könnte über das Seekabel exportiert werden.

Hinter dem Vorhaben steht ein Investorenkonsortium. Die Kosten belaufen sich auf fast drei Milliarden Euro.

Diese Nachricht wurde am 21.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.