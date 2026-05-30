Zwischen Österreich und Italien

Zwischen 11 und 19 Uhr wird es eine Vollsperrung in beiden Richtungen geben; für Lastwagen gilt sie schon ab 9 Uhr. Ausweichmöglichkeiten sind nach Angaben der Behörden nicht vorhanden. Es wird dazu geraten, die Region großräumig zu umfahren oder auf nicht notwendige Reisen zu verzichten.
Anwohner im österreichischen Bundesland Tirol wollen auf der Brennerautobahn eine Kundgebung abhalten. Sie wenden sich gegen die massive Verkehrbelastung. Rund 14 Millionen Fahrzeuge passieren jährlich die für Europa zentrale Route.
Diese Nachricht wurde am 30.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.