UNO-Gericht

Der Internationale Gerichtshof in Den Haag trifft eine Vorentscheidung zu Nicaraguas Klage. (IMAGO I Shotshop)

Das Gericht wird zunächst nur über einen Eilantrag Nicaraguas entscheiden, in dem unter anderem die Einstellung der Waffenlieferungen an Israel gefordert wird. Nicaraguas autokratische Regierung argumentiert, dass durch die deutschen Rüstungslieferungen an Israel ein Völkermord ermöglicht werde. Deutschland hatte die Klage als haltlos zurückgewiesen. Die Richter entscheiden noch nicht über die eigentliche Klage wegen Beihilfe zum Völkermord. Darum wird es erst im Hauptverfahren gehen, das sich über Jahre hinziehen könnte.

Der Gerichtshof kann die Klage Nicaraguas auch abweisen und erklären, dass er in dieser Frage gar nicht befugt ist.

Diese Nachricht wurde am 30.04.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.