In den meisten EU-Staaten, darunter in Deutschland, können die Menschen morgen ihre Stimme abgeben. (picture alliance / dpa / Martin Schutt)

Aufgerufen sind die Bürger Italiens, der Slowakei, Lettlands und Maltas. Auch in den französischen Überseegebieten kann bereits über die künftige Zusammensetzung des Europaparlaments abgestimmt werden. In Tschechien sind die Wahllokale bis zum Mittag geöffnet. Es ist bereits der zweite Wahltag in dem Land. Experten rechnen allerdings mit einer sehr niedrigen Wahlbeteiligung. Bei der Europawahl 2019 lag der Wert in Tschechien bei unter 29 Prozent.

Auch in Irland wurde bereits gestern gewählt. In den meisten EU-Staaten, darunter in Deutschland, können die Menschen morgen ihre Stimme abgeben.

Diese Nachricht wurde am 08.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.