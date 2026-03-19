Kommunaler Nahverkehr

Wie hier im Februar in Dortmund hat Verdi die Beschäftigten kommunaler Verkehrsbetriebe in einigen Bundesländern für heute zu Warnstreiks aufgerufen. (picture alliance / Snowfield Photography / D. Kerlekin / Snowfield Photography)

Für NRW steht damit der dritte Streiktag diese Woche an. Einigenorts wird noch bis Sonntag gestreikt. Es ist der dritte großflächig koordinierte Arbeitskampf in den laufenden Tarifverhandlungen im Nahverkehr. In Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein gibt es bereits Einigungen. In Hessen stimmen die Gewerkschaftsmitglieder über einen Kompromiss ab. In Niedersachsen herrscht noch Friedenspflicht. Am Berliner Flughafen BER soll heute nach 24-stündigen Arbeitsniederlegungen der Flughafengesellschaft der Flugbetrieb wieder anlaufen.

Diese Nachricht wurde am 19.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.