Kommunaler Nahverkehr

Für NRW steht damit der dritte Streiktag diese Woche an. Einigenorts wird noch bis Sonntag gestreikt. Es ist der dritte großflächig koordinierte Arbeitskampf in den laufenden Tarifverhandlungen im Nahverkehr. In Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein gibt es bereits Einigungen. In Hessen stimmen die Gewerkschaftsmitglieder über einen Kompromiss ab. In Niedersachsen herrscht noch Friedenspflicht. Am Berliner Flughafen BER soll heute nach 24-stündigen Arbeitsniederlegungen der Flughafengesellschaft der Flugbetrieb wieder anlaufen.
Die Beschäftigten kämpfen für bessere Bezahlungen und bessere Arbeitsbedingungen. Die Arbeit im Schichtbetrieb sei kräftezehrend, heißt es. Es brauche Entlastung, etwa über verkürzte Wochenarbeitszeiten. Zudem müsse die hohe Fluktuation reduziertund die Attraktivität der Arbeitsplätze gestärkt werden. Andernfalls sei der Personennahverkehr als Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge gefährdet.
Diese Nachricht wurde am 19.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.