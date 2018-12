Vor allem live sind Villagers ein Erlebnis. Die irische Band existiert erst seit zehn Jahren – in Haldern hat sie aber bereits vier Mal auf der Bühne gestanden. Die Verbundenheit zwischen Band, Festivalmachern und Publikum beruht auf Gegenseitigkeit, sonst wäre Connor O’Brien 2018 nicht angereist, denn kurz vor der Abfahrt nach Haldern hat er sich eine Lebensmittelvergiftung zugezogen – aber sein Wunsch, wieder an diesem Ort zu spielen, war größer als das Unwohlsein und Villagers spielte ein ergreifendes Konzert. Die rund 5.000 Fans vor der Bühne werden auch diesen Auftritt beim Haldern Pop Festival in Erinnerung behalten, weil er dicht, magisch und musikalisch intensiv war.

Villagers zum vierten Mal beim Haldern Pop-Festival 2018 (Thomas von der Heiden)

James Byrne Schlagzeuger der Band Villagers (Thomas von der Heiden)

Aufnahme des WDR-Rockpalast vom 10.8.2018