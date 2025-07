Humanitäre Hilfe wird über Gaza-Stadt im Gaza-Streifen abgeworfen und schwebt an Fallschirmen zu Boden. (Abdel Kareem Hana / AP / dpa / Abdel Kareem Hana)

Insgesamt seien 20 Paletten mit Lebensmitteln mit Fallschirmen in das Küstengebiet gebracht worden, hieß es in einer Mitteilung des israelischen Militärs. Die Aktion sei in Zusammenarbeit mit Jordanien und den Vereinigten Arabischen Emiraten erfolgt. Hilfsorganisationen halten die Versorgung aus der Luft für vergleichsweise ineffektiv und teuer.

Nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums starben in den vergangenen Stunden mindestens 14 Menschen im Gazastreifen an den Folgen von Unterernährung, darunter mehrere Kinder. Das UNO-Welternährungsprogramm forderte einen vollständigen Waffenstillstand. Nur so könne man den Menschen sicher und im nötigen Umfang helfen. US-Präsident Trump kündigte die Einrichtung neuer Verteilzentren für Lebensmittel im Gazastreifen an.

Diese Nachricht wurde am 28.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.