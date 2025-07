Wachsende Anfeindungen

Felix Banaszak und Franziska Brantner, Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen (Archivbild) (Hannes P. Albert / dpa / Hannes P. Albert)

Der Grünen-Co-Vorsitzende Banaszak sagte, er nehme den Hilferuf sehr ernst. Die Bedrohung von Politikerinnen und Politikern sei Ausdruck einer Realität, die alle Demokraten alarmieren müsse. Wo Ehrenamtliche verstummten, gerate der gesellschaftliche Zusammenhalt ins Wanken.

Zwei Grünen-Kommunalpolitiker hatten in einem Brief an die Parteispitze berichtet, dass sich immer mehr Mitglieder aus dem aktiven Parteileben zurückzögen. In den Wahlkämpfen des vergangenen Jahres sei es normal gewesen, auf offener Straße als Grüner beleidigt oder angespuckt zu werden. Hassnachrichten und Todesdrohungen seien an der Tagesordnung.

