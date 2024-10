Paris

Hilfskonferenz für den Libanon - Finanzhilfen in sechsstelliger Millionenhöhe zugesagt

Auf einer Unterstützerkonferenz für den Libanon in Paris sind Finanzhilfen in sechstelliger Millionenhöhe zugesagt worden. Deutschland will den Libanon nach den Worten von Bundesaußenministerin Baerbock mit insgesamt 96 Millionen Euro unterstützen.